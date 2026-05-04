В Кремле не ожидали такого эффекта от ударов Украины: что происходит с экономикой РФ

Дополнительные доходы России от подорожания нефти не способны изменить общий негативный тренд в экономике. К такому выводу приходит Институт изучения войны, анализируя последние заявления российских чиновников и динамику энергетического рынка.

Аналитики обратили внимание, что министр финансов Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет может получить около 200 млрд рублей дополнительных поступлений благодаря росту цен на нефть. Однако, по его словам, структура доходов и расходов страны в последние месяцы остается практически неизменной, что указывает на отсутствие устойчивого экономического роста.

На этом фоне Кремль вынужден увеличивать выплаты контрактникам, пытаясь поддержать темпы мобилизации. Это усиливает давление на бюджет, который уже испытывает нагрузку из-за военных расходов.

Ситуацию осложняют удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Россия потеряла не менее 7 млрд долларов доходов из-за атак на ключевые объекты. В частности, порты Усть-Луга и Приморск работают с ограниченной загрузкой.

В то же время, по данным Международное энергетическое агентство, в марте экспорт российской нефти вырос до 7,1 млн баррелей в сутки, а доходы почти удвоились – до 19 млрд долларов. Рост цен, связанный с конфликтом вокруг Иран и смягчением санкций со стороны США, временно поддерживает бюджет.

Однако американские эксперты предупреждают: этот эффект может оказаться краткосрочным. Удары по инфраструктуре и структурные проблемы экономики продолжают подтачивать финансовую устойчивость России, создавая риск углубления кризиса в ближайшей перспективе.

