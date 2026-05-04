У Кремлі не очікували такого ефекту від ударів України: що відбувається з економікою РФ

Додаткові доходи Росії від подорожчання нафти неспроможні змінити загальний негативний тренд економіки. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни, аналізуючи останні заяви російських чиновників та динаміку енергетичного ринку.

Аналітики звернули увагу, що міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що федеральний бюджет може отримати близько 200 млрд. рублів додаткових надходжень завдяки зростанню цін на нафту. Проте, за його словами, структура доходів та витрат країни останніми місяцями залишається практично незмінною, що вказує на відсутність сталого економічного зростання.

На цьому фоні Кремль змушений збільшувати виплати контрактникам, намагаючись підтримати темпи мобілізації. Це посилює тиск на бюджет, який вже зазнає навантаження через військові витрати.

Ситуацію ускладнюють удари України по російській нафтовій інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку 2026 року Росія втратила щонайменше 7 млрд доларів доходів через атаки на ключові об'єкти. Зокрема, порти Усть-Луга та Приморськ працюють з обмеженим завантаженням.

У той же час, за даними Міжнародного енергетичного агентства, у березні експорт російської нафти зріс до 7,1 млн барелів на добу, а доходи майже подвоїлися – до 19 млрд доларів. Зростання цін, пов'язане з конфліктом навколо Іран та пом'якшенням санкцій з боку США, тимчасово підтримує бюджет.

Проте американські експерти попереджають: цей ефект може бути короткостроковим. Удари по інфраструктурі та структурні проблеми економіки продовжують підточувати фінансову стійкість Росії, створюючи ризик поглиблення кризи у найближчій перспективі.

