В Кремле отреагировали на очередные обвинения по поводу возможного влияния России на избирательные процессы в Соединенных Штатах. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков категорически отверг такие утверждения, заявив, что Москва якобы никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Россия последовательно придерживается принципа невмешательства в политические процессы за границей. Он подчеркнул, что аналогичного подхода Москва ожидает и от других стран по отношению к собственным внутренним делам.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не признает обвинений во влиянии на американские выборы, уже неоднократно звучавшие со стороны Вашингтона и западных спецслужб. По его словам, подобные заявления безосновательны, а Россия не участвует в политических процессах других государств.

В то же время представитель российского диктатора в очередной раз заявил о необходимости взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутреннюю политику любых стран, в том числе самой России.

Тема российского вмешательства в выборы США остается одной из острейших в отношениях между Москвой и Западом. Американские спецслужбы и власти неоднократно заявляли о попытках Кремля влиять на избирательные кампании через информационные операции, кибератаки и сети дезинформации. Российские власти традиционно отвергают все подобные обвинения, настаивая, что не имеют никакого отношения к таким действиям.

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