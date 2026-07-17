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В Кремле нервно отреагировали на информацию о вмешательстве в выборы США

Спикер Путина заявил, что Россия якобы никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и призвал не вмешиваться в дела самой РФ

17 июля 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

В Кремле отреагировали на очередные обвинения по поводу возможного влияния России на избирательные процессы в Соединенных Штатах. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков категорически отверг такие утверждения, заявив, что Москва якобы никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.

В Кремле нервно отреагировали на информацию о вмешательстве в выборы США

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Россия последовательно придерживается принципа невмешательства в политические процессы за границей. Он подчеркнул, что аналогичного подхода Москва ожидает и от других стран по отношению к собственным внутренним делам.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не признает обвинений во влиянии на американские выборы, уже неоднократно звучавшие со стороны Вашингтона и западных спецслужб. По его словам, подобные заявления безосновательны, а Россия не участвует в политических процессах других государств.

В то же время представитель российского диктатора в очередной раз заявил о необходимости взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутреннюю политику любых стран, в том числе самой России.

Тема российского вмешательства в выборы США остается одной из острейших в отношениях между Москвой и Западом. Американские спецслужбы и власти неоднократно заявляли о попытках Кремля влиять на избирательные кампании через информационные операции, кибератаки и сети дезинформации. Российские власти традиционно отвергают все подобные обвинения, настаивая, что не имеют никакого отношения к таким действиям.

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