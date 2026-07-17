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В Кремлі нервово відреагували на інформацію про втручання у вибори США

Спікер Путіна заявив, що Росія нібито ніколи не втручалася у внутрішні справи інших держав, і закликав не втручатися у справи самої РФ

17 липня 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

У Кремлі відреагували на чергові звинувачення щодо можливого впливу Росії на виборчі процеси у Сполучених Штатах. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков категорично відкинув такі твердження, заявивши, що Москва нібито ніколи не втручалася у внутрішні справи інших держав.

В Кремлі нервово відреагували на інформацію про втручання у вибори США

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Росія послідовно дотримується принципу невтручання у політичні процеси за кордоном. Він наголосив, що аналогічного підходу Москва очікує і від інших країн стосовно власних внутрішніх справ.

Дмитро Пєсков підкреслив, що Кремль не визнає звинувачень у впливі на американські вибори, які вже неодноразово лунали з боку Вашингтона та західних спецслужб. За його словами, подібні заяви є безпідставними, а Росія не бере участі у політичних процесах інших держав.

Водночас речник російського диктатора вкотре заявив про необхідність взаємної поваги до суверенітету та невтручання у внутрішню політику будь-яких країн, зокрема самої Росії.

Тема російського втручання у вибори США залишається однією з найгостріших у відносинах між Москвою та Заходом. Американські спецслужби та представники влади неодноразово заявляли про спроби Кремля впливати на виборчі кампанії через інформаційні операції, кібератаки та мережі дезінформації. Російська влада традиційно відкидає всі подібні звинувачення, наполягаючи, що не має жодного стосунку до таких дій.

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