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В Кремлі нова істерика: через що Захарова накинулася на ЄС

Марія Захарова звинуватила ЄС у зриві переговорів, назвала гарантії безпеки для України "агресивними" та несподівано перевела увагу на Гренландію

17 липня 2026, 13:26
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Кравцев Сергей

Росія продовжує поєднувати заяви про нібито готовність до переговорів із продовженням війни проти України та висуванням нових неприйнятних умов. Чергову порцію суперечливих меседжів озвучила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

В Кремлі нова істерика: через що Захарова накинулася на ЄС

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Під час свого виступу вона звинуватила Європейський Союз у небажанні вести діалог із Кремлем. За її словами, окремі країни ЄС займають "агресивну позицію", а їхні дії нібито не мають нічого спільного з пошуком дипломатичних шляхів урегулювання війни.

Крім того, Захарова вкотре розкритикувала ідею надання Україні міжнародних гарантій безпеки. Представниця російського МЗС назвала такі ініціативи "агресивними" та заявила, що вони нібито не відповідають дипломатичним принципам.

Водночас російська посадовиця несподівано перевела дискусію на тему Гренландії. Вона заявила, що країнам Європи варто спершу подбати про гарантії безпеки для цього острова, а вже потім говорити про підтримку України.

За словами Марії Захарової, Гренландія нібито перебуває у сфері геополітичних інтересів європейських держав, тому саме там ЄС має продемонструвати свою здатність забезпечувати безпеку.

Подібна риторика Кремля лунає на тлі продовження російських ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі. Попри регулярні заяви про готовність до переговорів, Москва не демонструє жодних ознак відмови від військової агресії, водночас перекладаючи відповідальність за відсутність дипломатичного прогресу на західних партнерів України.

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