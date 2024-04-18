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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США в случае оказания помощи Украине спровоцирует продолжение войны. По словам Пескова, США выделяет помощь Украине только для того, чтобы получить прибыль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что проект помощи Украине будет поставлен на голосование в Конгрессе США 20 апреля. На такие сдвиги в политике США по поводу помощи Украине отреагировали в Кремле.
По словам спикера Кремля, это "любимая колониальная политика США" давать деньги и обеспечивать этим развитие своей страны.
Напомним, что пакет помощи Украине от США предусматривает выделение более 60 млрд долларов, из которых 23 млрд – это средства на пополнение запасов армии, которые могут быть использованы для помощи Украине, 13,8 млрд – на закупку техники для Украины, 7,85 млрд на экономическую помощь и другие расходы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканцы подали поправку в пакет помощи Украине, в которой предлагается начать мирные переговоры с Россией.
Также "Комментарии" писали, что в Госдепе США ответили на критику Зеленского по поводу недостаточной помощи из Вашингтона.
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скажи-ка дядя...кого там пам'ять подвела
18 апреля 2024, 15:08
Проте пан пєсков не згадав, що нині у московії, теж є улюблена національна розвага -"улюблена колоніальна політика орди" - дозволяти своїм оркам руйнувати та вбивати, всюди та всіх, хто ниць не падає та поклоняється режиму його пана, кремлівському хана пуйло-вована... та забезпечувати цим розвиток "русского мира"...