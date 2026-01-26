В Кремле оценили трехсторонние переговоры Украины, США и РФ: когда будут следующие

В Кремле подтвердили намерение продолжить трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, состоявшиеся 23-24 января в Абу-Даби. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд контактов запланирован на следующую неделю, однако конкретной даты пока нет.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

"Это запланировано на следующей неделе. Точную дату сейчас сказать не могу", — сказал Песков.

Представитель Путина подчеркнул, что ожидать скорых и масштабных результатов от первых встреч было бы ошибкой. По его словам, в повестке дня находятся "чрезвычайно сложные вопросы", а сам переговорный процесс требует времени и длительной подготовки. В то же время, в Кремле считают положительным сам факт начала контактов в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ.

"Это очень сложная субстанция, сложные вопросы в повестке дня. Но сам факт того, что эти контакты начались в конструктивном ключе, можно оценить положительно. Но предстоит очень серьезная работа", — сказал Песков.

Песков также подчеркнул, что детали переговоров не разглашаются, а какие-либо комментарии по конкретным положениям считаются преждевременными. По его словам, Путин находится в курсе событий и получает прямые доклады от российской делегации.

Западные СМИ указывали возможную дату нового раунда переговоров между Украиной, США и РФ на 1 февраля.

