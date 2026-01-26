logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі оцінили тристоронні переговори України, США та РФ: коли будуть наступні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі оцінили тристоронні переговори України, США та РФ: коли будуть наступні

Кремль підтвердив продовження тристоронніх переговорів України, США та Росії після зустрічі в Абу-Дабі.

26 січня 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі підтвердили намір продовжити тристоронні переговори між Україною, США та Росією, які відбулися 23–24 січня в Абу-Дабі. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд контактів запланований на наступний тиждень, однак конкретної дати наразі немає. 

У Кремлі оцінили тристоронні переговори України, США та РФ: коли будуть наступні

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва планує продовжити переговори.

"Це заплановано наступного тижня. Точну дату зараз сказати не можу", — сказав Пєсков.

Представник Путіна наголосив, що очікувати швидких і масштабних результатів від перших зустрічей було б помилкою. За його словами, на порядку денному перебувають "надзвичайно складні питання", а сам переговорний процес потребує часу та тривалої підготовки. Водночас у Кремлі вважають позитивним сам факт початку контактів у тристоронньому форматі між Україною, США та РФ.

"Це дуже складна субстанція, складні питання на порядку денному. Але сам факт того, що ці контакти почалися в конструктивному ключі, можна оцінити позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", — сказав Пєсков.

Пєсков також підкреслив, що деталі переговорів не розголошуються, а будь-які коментарі щодо конкретних положень вважаються передчасними. За його словами, Путін перебуває в постійному курсі подій і отримує прямі доповіді від російської делегації.

Західні ЗМІ вказували можливу дату нового раунду переговорів між Україною, США та РФ на 1 лютого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про "формулу" розв'язання "територіального питання" щодо України.

Також "Коментарі" писали, що стала відома одна з пропозицій Москви на переговорах з Україною в Абу-Дабі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини