У Кремлі оцінили тристоронні переговори України, США та РФ: коли будуть наступні

У Кремлі підтвердили намір продовжити тристоронні переговори між Україною, США та Росією, які відбулися 23–24 січня в Абу-Дабі. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд контактів запланований на наступний тиждень, однак конкретної дати наразі немає.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва планує продовжити переговори.

"Це заплановано наступного тижня. Точну дату зараз сказати не можу", — сказав Пєсков.

Представник Путіна наголосив, що очікувати швидких і масштабних результатів від перших зустрічей було б помилкою. За його словами, на порядку денному перебувають "надзвичайно складні питання", а сам переговорний процес потребує часу та тривалої підготовки. Водночас у Кремлі вважають позитивним сам факт початку контактів у тристоронньому форматі між Україною, США та РФ.

"Це дуже складна субстанція, складні питання на порядку денному. Але сам факт того, що ці контакти почалися в конструктивному ключі, можна оцінити позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", — сказав Пєсков.

Пєсков також підкреслив, що деталі переговорів не розголошуються, а будь-які коментарі щодо конкретних положень вважаються передчасними. За його словами, Путін перебуває в постійному курсі подій і отримує прямі доповіді від російської делегації.

Західні ЗМІ вказували можливу дату нового раунду переговорів між Україною, США та РФ на 1 лютого.

