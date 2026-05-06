Кречмаровская Наталия
Власть в России разрабатывает новые ограничения для молодежи, объясняя это новыми мерами "безопасности".
Владимир Путин.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что правительство РФ утвердило к 2030 году масштабный план "борьбы с деструктивным поведением молодежи". Аналитики Центра объяснили, что за размытыми формулировками о безопасности как цели этих нововведений скрывают очередное усиление контроля за активностью граждан в сети.
Аналитики Центра объяснили, что такими решениями российские власти делают очередной шаг к превращению интернета в изолированную среду, полностью управляемую спецслужбами. Кремль четко понимает: в современных реалиях контроль над информационными потоками – это контроль над сознанием граждан.
