Власть в России разрабатывает новые ограничения для молодежи, объясняя это новыми мерами "безопасности".

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что правительство РФ утвердило к 2030 году масштабный план "борьбы с деструктивным поведением молодежи". Аналитики Центра объяснили, что за размытыми формулировками о безопасности как цели этих нововведений скрывают очередное усиление контроля за активностью граждан в сети.

"Документ, включающий 41 мероприятие, предусматривает тотальный мониторинг интернет-пространства для молодежи. Ключевым инструментом станет создание сети "кибердружин" и "медиапатрулей", к которым принудительно или "полудобровольно" будут привлекать самих студентов. Фактически государство легализует институт интернет-доносов, где молодежь под кураторством публикациями своих же сверстников”, — объяснили в ЦПД.

Аналитики Центра объяснили, что такими решениями российские власти делают очередной шаг к превращению интернета в изолированную среду, полностью управляемую спецслужбами. Кремль четко понимает: в современных реалиях контроль над информационными потоками – это контроль над сознанием граждан.

"Поскольку стратегия блокировок не смогла полностью перекрыть молодому поколению доступ к альтернативным источникам информации, теперь ставка делается на внутренний надзор и создание атмосферы постоянной слежки", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

