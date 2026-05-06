В Кремлі остаточно визначилися: що відомо про плани РФ до 2030 року

Влада в Росії розробляє нові обмеження для молоді, пояснюючи це новими заходами “безпеки”.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що уряд РФ затвердив до 2030 року масштабний план “боротьби з деструктивною поведінкою молоді”. Аналітики Центру пояснили, що за розмитими формулюваннями про “безпеку” як мету цих нововведень приховують чергове посилення контролю за активністю громадян у мережі.

“Документ, що включає 41 захід, передбачає тотальний моніторинг інтернет-простору для молоді. Ключовим інструментом стане створення мережі “кібердружин” та “медіапатрулів”, до яких примусово або “напівдобровільно” залучатимуть самих студентів. Фактично держава легалізує інститут інтернет-доносів, де молодь під кураторством освітніх органів має стежити за контентом та “неблагонадійними” публікаціями своїх же однолітків”, — пояснили в ЦПД.

Аналітики Центру пояснили, що такими рішеннями російська влада робить черговий крок до перетворення інтернету на ізольоване середовище, яке повністю управляється спецслужбами. Кремль чітко розуміє: у сучасних реаліях контроль над інформаційними потоками — це контроль над свідомістю громадян.

“Оскільки стратегія блокувань не змогла повністю перекрити молодому поколінню доступ до альтернативних джерел інформації, тепер ставка робиться на внутрішній нагляд та створення атмосфери постійного стеження”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

