Кречмаровская Наталия
Влада в Росії розробляє нові обмеження для молоді, пояснюючи це новими заходами “безпеки”.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що уряд РФ затвердив до 2030 року масштабний план “боротьби з деструктивною поведінкою молоді”. Аналітики Центру пояснили, що за розмитими формулюваннями про “безпеку” як мету цих нововведень приховують чергове посилення контролю за активністю громадян у мережі.
Аналітики Центру пояснили, що такими рішеннями російська влада робить черговий крок до перетворення інтернету на ізольоване середовище, яке повністю управляється спецслужбами. Кремль чітко розуміє: у сучасних реаліях контроль над інформаційними потоками — це контроль над свідомістю громадян.
