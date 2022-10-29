В Кремле отчитались о завершении мобилизации: повлияло ли это на войну - ждать ли второй волны

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о завершении "частичной мобилизации". В традиционном вечернем обращении на это отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, России, скорее всего, понадобится новая волна мобилизации, но Украина к этому готова. Что на данном этапе можно сказать о раше-мобилизации? К чему это приводит на фронте и внутри самой РФ? Ждать ли второй волны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Результатом мобилизации стало уплотнение боевых порядков российских войск в Украине, а также увеличение жертв среди личного состава российской армии

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Окончание частичной мобилизации в РФ – это лишь прелюдия к первой волне всеобщей мобилизации. Она стала механизмом плавного перевода так называемой СВО ("специальная военная операция") в формат полномасштабной войны и тотальной милитаризации российского общества".

По словам эксперта, с точки зрения фронта, результатом стало уплотнение боевых порядков российских войск в Украине, а также увеличение жертв среди личного состава российской армии. Для ВСУ это вылилось в замедление темпов наступления.

"Судя по сводкам с фронта, количество жертв в рядах армии агрессора с момента начала мобилизации увеличилось вдвое, – отмечает Дмитрий Громаков. – Но реакцию российского общества мы сможем зафиксировать не раньше будущего года, когда хотя бы 5% мобилизованных окажутся утилизированы и похоронены в РФ".

В силу понимания этого, продолжает эксперт, Зеленский дал достаточно точный комментарий, что россияне могут начинать готовиться к "следующей волне".

"Зима – достаточно сложное время для ведения боевых действий, с высокими потерями не только боевыми, но и санитарными (заболевшие, обмороженные и т.п.). В силу сложности зимних кампаний, эта волна мобилизованы россиян будет перемолота и закончится уже к весне", – прогнозирует Дмитрий Громаков.

Кремль продолжит скрытую мобилизацию, выхватывая мужское население понемногу, чтобы это было не очень заметно

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен, что со стороны российской военно-политической верхушки заявления о якобы завершении мобилизации – это меседж, направленный, прежде всего, в сторону глубинного русского народа. Мол, успокойся. С тебя определенную жертву взяли – нам пока достаточно. Такое себе успокоение собственного электората.

"Зеркальная реакция Зеленского, что никакая мобилизация в стране-агрессоре не окончена, а также, что это россиянам не поможет – тоже понятна. Это меседжи и украинцам, и россиянам. Скорее всего, новая волна официальной мобилизации в РФ будет. Рано или поздно. И тут Зеленский прав, – считает эксперт. – При этом, Кремль продолжит скрытую мобилизацию, выхватывая мужское население понемногу, чтобы это было не очень заметно. К примеру, в Курской области эта волна мобилизации "смыла" более 3,5 тысяч мужчина. А теперь будут указания, допустим, собирать оттуда ежемесячно 50-100 человек. И так по всей России – по чуть-чуть. То есть, будут набирать уже не по 200 тысяч в месяц, а по 10-20 тысяч. Но это им не поможет. И тут, опять же, Зеленский, прав".

Но нам точно не стоит расслабляться, отмечает Виктор Бобыренко. По его мнению, Кремль думает, что эти 300 тысяч мобилизованных выровняют ситуацию на фронте, помогут наступать под Бахмутом и Авдеевкой, удерживать позиции на юге – под Херсоном и Мелитополем.

"Это, действительно, затягивает войну. И этого пополнения, как считают россияне, хватит им, чтобы продержаться зимой. Не факт. Они могут "посыпаться" зимой, ведь мобилизационный дух и мотивация у россиян на очень низком уровне. Но по живой силе ситуацию они выровняли, а по артиллерии у агрессора и так было преимущество, хоть в качественном аспекте она уступает западным образцам, которые появляются у ВСУ", – поясняет аналитик.

По его словам "чмобики" (от "частичная мобилизация") – слабо мотивированы, практически не подготовлены, экипируются зачастую за свой счет. Но кремлевский режим пытается зарядить лозунг "Вставай, страна огромная!", поднять в РФ некое волонтерское движение. Что, мол, вся Россия-матушка воюет, что народ и армия – едины.

"Да, сейчас их волонтерское движение – принудительное, оно – мелкий шепот, по сравнению с тем, что есть у нас. Но они пытаются его развить. Через школы, ветеранские и псевдообщественные организации. Собирают термобелье, носки и так далее. То, что, условно говоря, можно привезти из Китая пачками, – рассказывает Виктор Бобыренко. – При этом надо понимать, что слабо мотивированные, слабо обученные российские "чмобики", пройдя закалку через окопы, станут бойцами. И со временем могут стать серьезным противником. Тем важнее нам не дать им стать такими, уничтожив раньше. И, конечно, самим пополнять ряды ВСУ – и живой силой, и вооружением. Ну, а с мотивацией у нас было, есть и будет – всё в порядке".

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