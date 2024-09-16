Вокруг обсуждения темы о снятии ограничений для Украины наносить удары вглубь России западным оружием много слухов и информационной возни, заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

"Мы видим возню информационную вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышно официальных заявлений на этот счет", — сказал Песков.

Он также заявил, что Россия неоднократно говорила, что американские военные специалисты якобы уже принимают участие в войне в Украине "без этих разрешений".

"Но что касается формализации — на это есть абсолютно недвусмысленное заявление президента РФ Владимира Путина, где все было очень четко сказано", — подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что руководство страны-агрессора снова начало играть в игру: "Россия готова применить ядерное оружие". Как говорят эксперты, главная причина этого состоит в том, что таким образом Кремль хочет надавить на Вашингтон, чтобы он все же не дал разрешение ВСУ бить по территории РФ американским оружием. И в этом, говорят аналитики, к сожалению, Россия близка к успеху. Но, по их мнению, в среднесрочной перспективе кремлевский диктатор Владимир Путин все же не намерен использовать ядерное оружие, потому что он трус и переживает за свою жизнь. Ядерное оружие снимает, пока табуированный вопрос, о физическом уничтожении Путина, добавляю аналитики.

При этом известно, что пока США не дают разрешение на то, чтобы Силы обороны били по территории РФ американским оружием. Хотя Украина неоднократно об этом просила. Президент Владимир Зеленский намерен показать Байдену, Гаррис и Трампу план победы Украины в войне. При этом он признал, что без помощи СШП Украина не сможет одержать победу в войне с Россией.



