В Кремле отреагировали на информацию о решении Путина по выборам в 2024 году

Информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Путин принял решение баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Согласно новым изменениям, победа на выборах позволит Путину находиться у власти в РФ еще 6 лет. В Кремле отреагировали на эту информацию и отрицали ее.

Спикер Кремля Дмитрий Песков возразил, что Путин принял решение идти на выборы президента РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы журналистов о решении Владимира Путина участвовать в президентских выборах в России в 2024 году.

"Никаких заявлений он на этот счет еще не делал, кампания официально еще не объявлялась", — возразил информацию Reuters Дмитрий Песков.

Напомним, что в 2020 году Путин подписал закон о новых поправках к Конституции РФ, увеличивающих президентский срок до 6 лет. Таким шагом Владимир Путин "обнулил" свои президентские сроки и сможет снова участвовать в выборах президента.

Путин находится на посту президента России с 2000 года. В 2008 году Владимир Путин из-за пребывания в должности два срока подряд не смог принять участие в выборах и вступил в должность премьер-министра. В этот период президентом РФ был Дмитрий Медведев.

Опросы в проведении в России в 2023 году показывают, что поддержка президента РФ Владимира Путина составляет около 80%. Если Путин победит на следующих выборах президента, то будет находиться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

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