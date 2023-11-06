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В Кремле отреагировали на информацию о решении Путина по выборам в 2024 году

Спикер Кремля Дмитрий Песков отрицает, что Путин принял решение идти на выборы президента России в 2024 году.

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Путин принял решение баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Согласно новым изменениям, победа на выборах позволит Путину находиться у власти в РФ еще 6 лет. В Кремле отреагировали на эту информацию и отрицали ее.

В Кремле отреагировали на информацию о решении Путина по выборам в 2024 году

Спикер Кремля Дмитрий Песков возразил, что Путин принял решение идти на выборы президента РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы журналистов о решении Владимира Путина участвовать в президентских выборах в России в 2024 году.


"Никаких заявлений он на этот счет еще не делал, кампания официально еще не объявлялась", — возразил информацию Reuters Дмитрий Песков.

Напомним, что в 2020 году Путин подписал закон о новых поправках к Конституции РФ, увеличивающих президентский срок до 6 лет. Таким шагом Владимир Путин "обнулил" свои президентские сроки и сможет снова участвовать в выборах президента.

Путин находится на посту президента России с 2000 года. В 2008 году Владимир Путин из-за пребывания в должности два срока подряд не смог принять участие в выборах и вступил в должность премьер-министра. В этот период президентом РФ был Дмитрий Медведев.

Опросы в проведении в России в 2023 году показывают, что поддержка президента РФ Владимира Путина составляет около 80%. Если Путин победит на следующих выборах президента, то будет находиться у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали о "концептуальной правде" о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об удивительном поведении Путина, внезапно схватившегося за руку. О плохом состоянии здоровья Путина ходит все больше слухов, а сам президент России подливает масла в огонь своими действиями.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-stay-power-past-2024-sources-say-2023-11-06/
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