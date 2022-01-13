В Кремле отреагировали на готовность США ввести персональные санкции против Путина

Если США от слов перейдут к реальным шагам и действительно решат ввести санкции против президента РФ Владимира Путина, то это неминуемо повлечет за собой полный разрыв двусторонних отношений. В таком случае Москва ответит зеркально. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на намерения Конгресса США проголосовать законопроект о персональных санкциях против верхушки Кремля, включая президента РФ Путина, в случае вторжения российских войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков заявил, что обсуждение в США санкций против высшего российского руководства – это очередная попытка надавать на Москву. Пресс-секретарь Путина назвал такую попытку безуспешной, потому как такой шаг навредит не только России, но и США, поскольку тогда произойдет полный разрыв российско-американских отношений.

По словам Дмитрия Пескова, заявлениях санкциях можно прировнять к намерениям разорвать двусторонние отношения. Еще больше удивляют такие сигналы Вашингтона, добавил Песков, потому что они звучат на фоне призывов о поиске компромисса и желании наладить диалог.

Спикер российского президента отметил, после таких предупреждений США сложно говорить об успешности переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью оценили вероятность введения санкций США против Путина и компании, отметив, что такие санкции имели место быть намного раньше, когда Москва только начинала свою агрессию против Украины. Сейчас же, скорее всего, США на них не решатся, а такими предупреждениями просто тоже повышают ставки, пытаются надавливать на Москву.





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