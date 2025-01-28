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Ткачик Олеся
В России отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента России Владимира Путина. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Путина всегда охраняют спецслужбы.
Дмитрий Песков
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского диктатора Владимира Путина. По его словам, таким образом, демократы пытались удержать внимание общества к себе. При этом он заявил, что идея "убить" Путина якобы принадлежала уже бывшему госсекретарю Энтони Блинкен.
При этом Карлсон добавил, что ликвидация Путина могла бы стать катастрофой, ведь тогда непонятно, кто будет руководить Россией, которая последние 20 лет находилась под контролем российского диктатора.
Также "Комментарии" рассказывали, что в августе 2024 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что украинские спецслужбы готовят покушения на Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова.
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