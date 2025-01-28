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В Кремле отреагировали на информацию, что Байден «хотел убить» Путина

В России отреагировали на информацию от Карлсона о том, что в Администрации Байдена якобы хотели убить Путина

сегодня, 11:42
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Ткачик Олеся

В России отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента России Владимира Путина. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Путина всегда охраняют спецслужбы.

В Кремле отреагировали на информацию, что Байден «хотел убить» Путина

Дмитрий Песков

"Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и конечно же безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского диктатора Владимира Путина. По его словам, таким образом, демократы пытались удержать внимание общества к себе. При этом он заявил, что идея "убить" Путина якобы принадлежала уже бывшему госсекретарю Энтони Блинкен.

"Тони Блинкен так сильно настаивал на настоящей войне, пытаясь убить Путина. Администрация Байдена пыталась убить Путина. Да, они пытались", — сказал Карлсон, однако никаких подробностей или доказательств своих слов не привел.

При этом Карлсон добавил, что ликвидация Путина могла бы стать катастрофой, ведь тогда непонятно, кто будет руководить Россией, которая последние 20 лет находилась под контролем российского диктатора.

Также "Комментарии" рассказывали, что в августе 2024 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что украинские спецслужбы готовят покушения на Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова.




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Источник: https://tass.ru/politika/22991095
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