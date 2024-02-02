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В Кремле отреагировали на информацию о просьбе Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76

Песков заявил, что в Кремле не слышали просьбы Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76

сегодня, 12:05
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Кравцев Сергей
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Администрация президента Владимира Путина не получала от Украины запрос на передачу тел военнопленных, которые, по утверждению российской стороны, погибли 24 января в самолете Ил-76 под Белгородом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в комментарии российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на информацию о просьбе Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, в администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76.

Отметим, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона заявил, что Украина обращалась в РФ, чтобы вернуть тела пленных, которые, как утверждали московские пропагандисты, были на борту упавшего самолета Ил-76, однако Россия на это не идет. Юсов сообщил, что обмен военнопленными 31 января стал "почти завершением" сорванной операции в день инцидента с Ил-76. По его словам, в рамках обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января.

Кроме 65 человек из списка, который обнародовали подконтрольные Кремлю пропагандисты РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белгородской области упал военный самолет Ил-76: есть ли погибшие.

Также издание "Комментарии" сообщало – ООН не может установить были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседание Совета Безопасности ООН




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Источник: https://t.me/rian_ru/229902
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