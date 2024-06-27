В Кремле отреагировали на информацию об отправке военных КНДР в Украину

Военные эксперты указывают, что во время визита Путина в Северную Корею Ким Чен Ын мог согласовать решение об отправке военных КНДР в Украину для инженерной деятельности на территории временно оккупированного Донбасса. В Кремле прокомментировали эту информацию.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что у России нет информации об отправке инженерных войск КНДР на украинские оккупированные территории.

"В Кремле не знакомы с сообщениями о якобы принятом решении Пхеньяна отправить инженерные бригады Корейской народной армии на Донбасс", — сказал Песков.

Напомним, что российский военный эксперт Игорь Коротченко считает, что в Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын подписали договор о сотрудничестве в военной сфере, в том числе с привлечением северокорейских военных формирований на временно оккупированную территорию Украины.

Экономист Алексей Кущ поддерживает эту идею, ведь в договоре между КНДР и Россией есть пункт о помощи, если третья страна нападет на одно из обоих государств. Таким образом, Россия может пригласить в Северную Корею помощь в живой силе, которую экономист оценивает в 100-200 тыс. солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне прокомментировали возможность Северной Кореи отправить свои войска в помощь российской армии в войне в Украине. Спикер Пентагона считает, что военные КНДР в Украине превратились бы в "пушечное мясо".

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на информацию о северокорейских военных. По его словам, ООН игнорирует ситуацию, в которой КНДР стала прямым союзником России в войне против Украины.