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В Кремле отреагировали на интервью Путина: выполнил ли Такер Карлсон главную задачу Москвы

Главная задача, которая была поставлена в интервью Путина для Такера Карлсона, успешно достигнута, заявили в Кремле.

сегодня, 13:20
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что главная задача в интервью Путина для Такера Карлсона, ставившегося в администрации президента РФ, была достигнута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на интервью Путина: выполнил ли Такер Карлсон главную задачу Москвы

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павелом Зарубиным прокомментировал интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и объяснил, достиг ли глава Кремля своих целей.

"Главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, вполне успешно достигнута", — заявил спикер Кремля.

Песков также отметил, что Путин якобы пытался подобрать для Такера первоисточники, чтобы объяснить российскую агрессию против Украины. Отметим, что свое интервью Путин начал с почти получасового вступления о якобы создании Российского государства в 862 году.

Также Песков заявил, что Путин быстро согласился на интервью для Такера Карлсона. Это произошло, несмотря на то, что ранее несколько раз к президенту РФ обращались за интервью представители CNN и BBC, которые получили отказ на разговор с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон подверг критике Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Бывший премьер Великобритании отметил, что Карлсон был "марионеткой тирана" и не задал Путину несколько важных вопросов, в частности, относительно убийства мирных жителей Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Хиллари Клинтон на интервью Путина для Карлсона. По ее словам, американский журналист был "полезным идиотом" в руках президента РФ.



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