В Кремле отреагировали на "мирный" план Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свой вариант мирного плана для Украины и России. В Кремле отреагировали на предложение белорусского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Александр Лукашенко предложил свой мирный план для Украины и Российской Федерации. Белорусский диктатор считает, что следует прекратить вести боевые действия, а также объявить запрет на перемещение военной техники и армии обеих стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На эти слова отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят идею белорусского президента на следующей неделе. Однако Песков отметил, что, несмотря на возможные мирные переговоры, идея российской позиции в войне неизменна.

"Но в контексте Украины ничего не меняется. Идет СВО, поскольку это единственное средство достижения целей", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Спикер Кремля также добавил, что сравнивать варианты мирного плана Лукашенко и мирного плана Китая не следует, ведь они имеют отличия. По мнению Пескова, китайский мирный план оказался недейственным, ведь Украина якобы выполняет приказы Запада и не ведет переговоры с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Кроме того, аналитики определили возможное местонахождение ядерного хранилища в Беларуси.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, смогут ли критические комментарии Запада изменить планы России на размещение ядерного оружия в Беларуси.