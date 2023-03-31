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В Кремле отреагировали на "мирный" план Лукашенко

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил реакцию России на вариант "мирного" плана президента Беларуси.

сегодня, 13:50
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Автор:

Slava Kot

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свой вариант мирного плана для Украины и России. В Кремле отреагировали на предложение белорусского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В Кремле отреагировали на "мирный" план Лукашенко

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Александр Лукашенко предложил свой мирный план для Украины и Российской Федерации. Белорусский диктатор считает, что следует прекратить вести боевые действия, а также объявить запрет на перемещение военной техники и армии обеих стран.


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На эти слова отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят идею белорусского президента на следующей неделе. Однако Песков отметил, что, несмотря на возможные мирные переговоры, идея российской позиции в войне неизменна.

"Но в контексте Украины ничего не меняется. Идет СВО, поскольку это единственное средство достижения целей", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Спикер Кремля также добавил, что сравнивать варианты мирного плана Лукашенко и мирного плана Китая не следует, ведь они имеют отличия. По мнению Пескова, китайский мирный план оказался недейственным, ведь Украина якобы выполняет приказы Запада и не ведет переговоры с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Кроме того, аналитики определили возможное местонахождение ядерного хранилища в Беларуси.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, смогут ли критические комментарии Запада изменить планы России на размещение ядерного оружия в Беларуси.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/31/russia-ukraine-war-live-turkey-approves-finland-nato-bid-ukraine-marks-bucha-massacre-anniversary#top-of-blog
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