В Кремле отреагировали на мирный план Трампа об окончании войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Советники бывшего президента США Дональда Трампа представили мирный план войны в Украине. Он предусматривает, что в случае победы Трампа на выборах президента, США поставит Украине несколько условий, в том числе мирные переговоры с Россией. На этот план Трампа отреагировали в Кремле.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что идеи Трампа по вопросу окончания войны в Украине должны основываться на фронтовых результатах.
Напомним, что советник Трампа Кит Келлог озвучил детали мирного плана лидера республиканцев. По его идее, США смогут предоставить Украине больше оружия, если Киев согласится на мирные переговоры с Россией. Также мирный план от советников Трампа предусматривает, что в ходе переговоров будет установлена линия прекращения огня, ориентирующаяся преимущественно на действующую линию фронта.
Кроме того, Соединенные Штаты ожидают, что заставят Россию вступить в мирные переговоры. Если Кремль откажется, США грозится усилить помощь Украине в войне против России.
По словам Келлога, это основная стратегия Трампа, который заявлял, что готов прекратить войну в Украине за 24 часа, поговорив с Путиным и Зеленским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России идти на мирные переговоры с Украиной для окончания войны. Главным условием таких переговоров Лавров назвал "признание реальности", сложившуюся с новыми поправками к конституции РФ.
Также "Комментарии" писали о том, что Дональду Трампу запрещен въезд в 37 стран мира, в том числе и в Украину.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!