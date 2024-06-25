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В Кремле отреагировали на мирный план Трампа об окончании войны в Украине

Дмитрий Песков прокомментировал мирный план об окончании войны в Украине, который предложили советники Дональда Трампа.

сегодня, 11:06 comments1980
Автор:
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Slava Kot
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Советники бывшего президента США Дональда Трампа представили мирный план войны в Украине. Он предусматривает, что в случае победы Трампа на выборах президента, США поставит Украине несколько условий, в том числе мирные переговоры с Россией. На этот план Трампа отреагировали в Кремле.

В Кремле отреагировали на мирный план Трампа об окончании войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что идеи Трампа по вопросу окончания войны в Украине должны основываться на фронтовых результатах.

"Возможный план советников Трампа о приведении Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте", — сказал Песков.

Напомним, что советник Трампа Кит Келлог озвучил детали мирного плана лидера республиканцев. По его идее, США смогут предоставить Украине больше оружия, если Киев согласится на мирные переговоры с Россией. Также мирный план от советников Трампа предусматривает, что в ходе переговоров будет установлена линия прекращения огня, ориентирующаяся преимущественно на действующую линию фронта.

Кроме того, Соединенные Штаты ожидают, что заставят Россию вступить в мирные переговоры. Если Кремль откажется, США грозится усилить помощь Украине в войне против России.

По словам Келлога, это основная стратегия Трампа, который заявлял, что готов прекратить войну в Украине за 24 часа, поговорив с Путиным и Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России идти на мирные переговоры с Украиной для окончания войны. Главным условием таких переговоров Лавров назвал "признание реальности", сложившуюся с новыми поправками к конституции РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Дональду Трампу запрещен въезд в 37 стран мира, в том числе и в Украину.



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