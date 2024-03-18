В Кремле отреагировали на обвинения в том, что выборы в РФ нелегимные

Дмитрия Пескова возмутили призывы не признавать президентские выборы в России и победу в них Владимира Путина. По его словам, тогда нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов россиян, которые были отданы за кандидатуру Путина.

Дмитрий Песков

"Это абсурд. Так к этому мы и относимся", — подчеркнул Песков.

При этом известно, что вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала страны Запада не признавать легитимность президентских выборов в Росси.

В этом контексте Песков заявил, что есть много людей, которые "совсем оторвали от родины". Он добавил, что сама Юлия Навальная теряет свои корни и связь с родиной, а также перестает чувствовать пульс родной страны.

Напомним, в России прошла имитация президентских выборов, в которых ожидаемо победу получил Владимир Путин. При этом, как считают эксперты, сейчас в западных столицах лихорадочно думают над тем, как себя повести в такой ситуации – признавать выборы в России или нет, признавать Путина законно избранным президентом или все же не стоит. Некоторые аналитики считают, что кремлевский диктатор затеял свою излюбленную игру – он переходит все грани дозволенного и как бы спрашивает: А что мне за это будет?

Как считают аналитики, в этот раз странам цивилизованного мира все же нужно набраться храбрости и не признавать итоги выборов в России, чтобы не быть пособниками во всех тех злодеяниях, которые осуществляет Путин и его приспешники.

К слову, лидеры некоторых государств уже поздравили Путина с победой на президентских выборах. Правда, среди них нет лидеров европейских государств.