Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся санкции. По его словам, ограничения вредят экономике США. На эти заявления отреагировали в Кремле и заявили, что не видели предложений от Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время пребывания Дональда Трампа в должности президента США между Вашингтоном и Москвой был диалог, несмотря на то, что существовали также санкции.

"При Трампе вводилось много ограничений по РФ, но был диалог", — сказал Песков.

Также представитель администрации Путина рассказал, что в Кремле не получали предложений по снятию ограничений от Трампа.

"Кремль не видел предложений Трампа об смягчении санкций в отношении России. Кремль считает санкции против России нелегитимными и вредными для обеих сторон", – передают слова Пескова российские СМИ.

Напомним, что в интервью для издания Bloomberg Дональд Трамп заявил, что "санкциями мы отталкиваем от себя всех". Экс-президент объяснил, что он "не любит санкции".

В Кремле постоянно критикуют санкции Запада, наносящие удар по российской экономике и поддерживающие заявления венгерского премьера Виктора Орбана, выступающего за их снятие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова истерически отреагировала на новые санкции Запада в отношении России.

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия готовится блокировать санкции ЕС против России. Венгерские представители считают, что ограничения в энергетической сфере могут навредить Европейскому Союзу.