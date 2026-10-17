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В Кремле отреагировали на отмену санкций по закону Грэма

Представитель Владимира Путина приветствовал отказ Вашингтона применять предусмотренные законом Линдси Грэма санкции против России

17 октября 2026, 13:27
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Кравцев Сергей

В Кремле положительно оценили решение президента США Дональда Трампа приостановить применение ряда санкционных мер против России, предусмотренных законом сенатора Линдси Грэма. Специальный представитель российского президента Кирилл Дмитриев назвал этот шаг "историческим моментом" и заявил о перспективах сближения Москвы и Вашингтона.

В Кремле отреагировали на отмену санкций по закону Грэма

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Свою позицию Дмитриев изложил в социальной сети X. По его утверждению, введение предусмотренных законом ограничений могло бы нанести серьезный ущерб американской экономике и мировым рынкам.

"Приостановка действия некоторых положений закона Грэма является важным и поистине историческим моментом", — написал представитель Кремля.

Он также заявил, что экономическое сотрудничество России и США якобы отвечает интересам обеих стран, способствует глобальной стабильности и может создать основу для укрепления доверия и достижения прочного мира.

В публикации Дмитриев выступил за диалог и взаимовыгодные экономические проекты вместо санкций и конфронтации. Его заявления прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о возможных договоренностях между администрацией Трампа и российским руководством.

При этом решение Вашингтона не означает полного отказа от санкционного инструментария. Речь идет о приостановке применения определенных положений, что оставляет американской администрации возможность вернуться к их использованию в дальнейшем.

Законопроект Грэма предусматривал жесткие экономические меры против России и покупателей ее энергоресурсов. Его сторонники рассчитывали усилить давление на Москву из-за войны против Украины. Однако администрация Трампа столкнулась с необходимостью учитывать и другие факторы, включая цены на топливо и последствия ограничений для международной торговли.

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Источник: https://x.com/kadmitriev/status/2111313931226816669
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