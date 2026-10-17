У Кремлі відреагували на відміну санкцій за законом Грема

У Кремлі позитивно оцінили рішення президента США Дональда Трампа призупинити застосування низки санкційних заходів проти Росії, передбачених законом сенатора Ліндсі Грема. Спеціальний представник російського президента Кирило Дмитрієв назвав цей крок "історичним моментом" і заявив про перспективи зближення Москви та Вашингтона.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Свою позицію Дмитрієв виклав у соціальній мережі X. За його твердженням, запровадження передбачених законом обмежень могло б завдати серйозної шкоди американській економіці та світовим ринкам.

"Припинення дії деяких положень закону Грема є важливим і справді історичним моментом", — написав представник Кремля.

Він також заявив, що економічна співпраця Росії та США нібито відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній стабільності та може створити основу для зміцнення довіри та досягнення міцного світу.

У публікації Дмитрієв виступив за діалог та взаємовигідні економічні проекти замість санкцій та конфронтації. Його заяви прозвучали на тлі дискусій щодо можливих домовленостей між адміністрацією Трампа і російським керівництвом.

При цьому, рішення Вашингтона не означає повної відмови від санкційного інструментарію. Йдеться про зупинення застосування певних положень, що залишає американській адміністрації можливість повернутися до їхнього використання надалі.

Законопроект Грема передбачав жорсткі економічні заходи проти Росії та покупців її енергоресурсів. Його прихильники розраховували посилити тиск на Москву через війну проти України. Однак адміністрація Трампа зіткнулася з необхідністю враховувати й інші фактори, включаючи ціни на паливо та наслідки обмежень для міжнародної торгівлі.

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