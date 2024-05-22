В Кремле отреагировали на передачу доходов от замороженных активов РФ Украине

Экспроприацией назвал передачу Европейским Союзом Украине доходов от замороженных активов России спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

При этом Песков обратил внимание на то, что речь все же идет о доходах от активов, а не о передаче самих активов. По его мнению, Запад "понимает последствия" таких шагов, поэтому "осторожничает".

"Поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ничем иным, как экспроприацией, потому что все эти доходы, они все-таки являются доходами с наших авуаров и передавать их на другие цели также является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы" , — заявил Песков.

По его словам, в России будут внимательно следить за тем, как эти решения будут реализовываться.

"Конечно же, продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал он.

В то же время спикер кремлевского диктатора отметил, что в России обратили внимание на то, что в течение последних нескольких недель главы международных финансовых институтов, представители экономического сообщества якобы неоднократно призывали "одуматься" и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе, к коим они относят те решения, которые были анонсированы в ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что послы ЕС договорились о передаче Украине конфискованных сверхприбылей от российских государственных активов, которые заморожены в Евросоюзе. При этом представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова набросилась с угрозами на страны Запада из-за возможности конфискации активов РФ.



