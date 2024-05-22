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В Кремле отреагировали на передачу доходов от замороженных активов РФ Украине

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Запад «осторожничает» в вопросе конфискации российских активов, так как понимает «последствия» такого шага

сегодня, 14:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Экспроприацией назвал передачу Европейским Союзом Украине доходов от замороженных активов России спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на передачу доходов от замороженных активов РФ Украине

Дмитрий Песков

При этом Песков обратил внимание на то, что речь все же идет о доходах от активов, а не о передаче самих активов. По его мнению, Запад "понимает последствия" таких шагов, поэтому "осторожничает".

"Поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ничем иным, как экспроприацией, потому что все эти доходы, они все-таки являются доходами с наших авуаров и передавать их на другие цели также является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы"
, — заявил Песков.

По его словам, в России будут внимательно следить за тем, как эти решения будут реализовываться.

"Конечно же, продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам",
- сказал он.

В то же время спикер кремлевского диктатора отметил, что в России обратили внимание на то, что в течение последних нескольких недель главы международных финансовых институтов, представители экономического сообщества якобы неоднократно призывали "одуматься" и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе, к коим они относят те решения, которые были анонсированы в ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что послы ЕС договорились о передаче Украине конфискованных сверхприбылей от российских государственных активов, которые заморожены в Евросоюзе. При этом представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова набросилась с угрозами на страны Запада из-за возможности конфискации активов РФ.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/961745
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