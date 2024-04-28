Захарова с угрозами отреагировала на возможность Запада конфисковать активы РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны оставаться неприкосновенными. В противном случае, по ее словам, Запад будет ждать "жесткий ответ". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Издание The Wall Street Journal указало, что Германия выступает против использования замороженных российских активов в пользу Украины и желает их оставить нетронутыми. По информации американского СМИ, Берлин ожидает, что российские активы можно будет использовать в качестве рычага для переговоров с Россией для окончания войны в Украине и побуждать ее армию покинуть украинские земли.

На такие сообщения отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Не знаю, кто там что утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", — сказала Захарова.

Далее дипломат пригрозила Западу "жестким ответом", однако не указала конкретных шагов, которые Россия может предпринять в случае конфискации или других действий с российскими активами.

"Российские активы должны остаться неприкосновенными, поскольку иначе на западное воровство будет жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все", — добавила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на голосование в Соединенных Штатах по возможности передать замороженные активы России на нужды Украины. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США "придется ответить" за такие действия, однако, как и Захарова, не сообщил конкретные последствия для Вашингтона.

Также "Комментарии" писали о реакции Марии Захаровой на решение США предоставить Украине помощь более чем на 60 млрд долларов.