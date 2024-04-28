logo

BTC/USD

63453.91

ETH/USD

3283.72

LTC/USD

84.04

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова с угрозами отреагировала на возможность Запада конфисковать активы РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова с угрозами отреагировала на возможность Запада конфисковать активы РФ

Мария Захарова пригрозила "жестким ответом" для Запада в случае действий, связанных с российскими активами, которые заморожены с начала полномасштабного вторжения России.

сегодня, 14:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны оставаться неприкосновенными. В противном случае, по ее словам, Запад будет ждать "жесткий ответ". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова с угрозами отреагировала на возможность Запада конфисковать активы РФ

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Издание The Wall Street Journal указало, что Германия выступает против использования замороженных российских активов в пользу Украины и желает их оставить нетронутыми. По информации американского СМИ, Берлин ожидает, что российские активы можно будет использовать в качестве рычага для переговоров с Россией для окончания войны в Украине и побуждать ее армию покинуть украинские земли.

На такие сообщения отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Не знаю, кто там что утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем", — сказала Захарова.

Далее дипломат пригрозила Западу "жестким ответом", однако не указала конкретных шагов, которые Россия может предпринять в случае конфискации или других действий с российскими активами.

"Российские активы должны остаться неприкосновенными, поскольку иначе на западное воровство будет жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все", — добавила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на голосование в Соединенных Штатах по возможности передать замороженные активы России на нужды Украины. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США "придется ответить" за такие действия, однако, как и Захарова, не сообщил конкретные последствия для Вашингтона.

Также "Комментарии" писали о реакции Марии Захаровой на решение США предоставить Украине помощь более чем на 60 млрд долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости