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В Кремле отреагировали на передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

В Кремле обещают «продуманную реакцию» на действия Европейской комиссии

сегодня, 15:27
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Ткачик Олеся

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов уже переведены на нужды обороны и восстановление Украины.

В Кремле отреагировали на передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Дмитрий Песков

Это решение уже прокомментировали в Кремле. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что такие действия являются поводом для введения "продуманных действий".

"Это (решение) не повод для оперативной реакции. Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманы, они должны полностью соответствовать нашим интересам", — сказал Песков.

При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня ЕС выделяет первый платеж в поддержку Украины в размере 1,5 миллиарда евро, полученный от замороженных российских активов.

Отмечается, что доходы, полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) от замороженных российских суверенных активов, были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля. Теперь эти средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны. При этом известно, что в ответ на вторжение России в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против России. В рамках этих санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся в странах ЕС.





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Источник: https://www.interfax.ru/russia/972614
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