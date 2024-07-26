В Кремле отреагировали на передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов уже переведены на нужды обороны и восстановление Украины.
Дмитрий Песков
Это решение уже прокомментировали в Кремле. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что такие действия являются поводом для введения "продуманных действий".
При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что подобные шаги Европейской комиссии не останутся без ответа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня ЕС выделяет первый платеж в поддержку Украины в размере 1,5 миллиарда евро, полученный от замороженных российских активов.
Отмечается, что доходы, полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) от замороженных российских суверенных активов, были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля. Теперь эти средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны. При этом известно, что в ответ на вторжение России в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против России. В рамках этих санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся в странах ЕС.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!