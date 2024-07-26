Замороженные активы РФ: первый транш пошел

Сегодня ЕС выделяет первый платеж в поддержку Украины в размере 1,5 миллиарда евро, полученный от замороженных российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Отмечается, что доходы, полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) от замороженных российских суверенных активов, были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля. Теперь эти средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.

Замораживание активов российского Центробанка стало результатом санкций ЕС против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат России и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.

Отметим, в ответ на вторжение России в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против России. В рамках этих санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся в странах ЕС.

Запрет на операции, связанные с активами и резервами Центрального банка России и связанных с ним организаций, привел к чрезвычайному накоплению денежных средств и депозитов от погашения финансовых инструментов на балансах центральных депозитариев, что генерирует значительный доход.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия обжалует передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто,

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на передачу доходов от замороженных активов РФ Украине.



