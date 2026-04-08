В Кремле отреагировали на перемирие между США и Ираном

Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков положительно отреагировали на объявленное перемирие между США и Ираном. По его словам, Россия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал прекращение боевых действий между США и Ираном. По его словам, в Москве с позитивно восприняли новости о прекращении эскалации между двумя странами.
В Кремле также выразили надежду на то, что в ближайшее время между Вашингтоном и Тегераном состоятся прямые переговоры. Песков добавил, что Москва призвала не прибегать к военным действиям.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о готовности приостановить удары по Ирану на две недели. По его словам, этот период должен использоваться для достижения окончательного мирного соглашения. В то же время, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что переговоры между американской и иранской делегациями могут состояться 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
