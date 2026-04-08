В Кремле отреагировали на перемирие между США и Ираном

Спикер Кремля Дмитрий Песков положительно отреагировали на объявленное перемирие между США и Ираном. По его словам, Россия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал прекращение боевых действий между США и Ираном. По его словам, в Москве с позитивно восприняли новости о прекращении эскалации между двумя странами.

"На фоне вчерашних достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы с удовольствием восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации, тем более не наносить удары по мирным объектам, объектам экономики Ирана", — сказал Песков.

В Кремле также выразили надежду на то, что в ближайшее время между Вашингтоном и Тегераном состоятся прямые переговоры. Песков добавил, что Москва призвала не прибегать к военным действиям.

"Я хочу напомнить, что мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода этой эскалации в мирное русло, скорейшего перевода всего на трек политико-дипломатических контактов, переговоров", — сказал Песков, несмотря на то, что РФ продолжает вести войну против Украины и отвергает дипломатические шаги до окончания конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о готовности приостановить удары по Ирану на две недели. По его словам, этот период должен использоваться для достижения окончательного мирного соглашения. В то же время, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что переговоры между американской и иранской делегациями могут состояться 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

