У Кремлі відреагували на перемир’я між США та Іраном

Речник Кремля Дмитро Пєсков позитивно відреагували на оголошене перемир’я між США та Іраном. За його словами, Росія підтримує дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував припинення бойових дій, між США та Іраном. За його словами, у Москві позитивно сприйняли новини про припинення ескалації між двома країнами.

"На тлі вчорашніх досить жорстких заяв з різних сторін, які викликали чимало емоцій у світі, ми із задоволенням сприйняли ці новини про перемир'я і вітаємо рішення не йти далі шляхом збройної ескалації, тим більше не завдавати ударів по мирних об'єктах, об'єктах економіки Ірану", — сказав Пєсков.

У Кремлі також висловили сподівання, що найближчим часом між Вашингтоном і Тегераном відбудуться прямі переговори. Пєсков додав, що Москва закликала не вдаватися до військових дій.

"Я хочу нагадати, що ми з самого початку говорили про необхідність якнайшвидшого переведення цієї ескалації в мирне русло, якнайшвидшого переведення всього на трек політико-дипломатичних контактів, переговорів", — сказав Пєсков, попри те, що РФ продовжує вести війну проти України та відкидає дипломатичні кроки до закінчення конфлікту.

Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про готовність призупинити удари по Ірану на два тижні. За його словами, цей період має бути використаний для досягнення остаточної мирної угоди. Водночас Вища рада національної безпеки Ірану повідомила, що переговори між американською та іранською делегаціями можуть відбутися 10 квітня в столиці Пакистану Ісламабаді.

