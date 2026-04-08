У Кремлі відреагували на перемир’я між США та Іраном

Slava Kot
Речник Кремля Дмитро Пєсков позитивно відреагували на оголошене перемир’я між США та Іраном. За його словами, Росія підтримує дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході.
Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував припинення бойових дій, між США та Іраном. За його словами, у Москві позитивно сприйняли новини про припинення ескалації між двома країнами.
У Кремлі також висловили сподівання, що найближчим часом між Вашингтоном і Тегераном відбудуться прямі переговори. Пєсков додав, що Москва закликала не вдаватися до військових дій.
Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про готовність призупинити удари по Ірану на два тижні. За його словами, цей період має бути використаний для досягнення остаточної мирної угоди. Водночас Вища рада національної безпеки Ірану повідомила, що переговори між американською та іранською делегаціями можуть відбутися 10 квітня в столиці Пакистану Ісламабаді.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав умови України для перемир'я з РФ після припинення вогню між США та Іраном.
Також "Коментарі" писали, що Марія Захарова та Дмитро Медведєв прокоментували перемир’я США та Ірану.