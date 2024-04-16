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В Кремле отреагировали на предложение Китая о мирной конференции по Украине

Появилась реакция Кремля на инициативу Китая провести мирную конференцию, которая должна приблизить Украину и Россию к завершению войны.

сегодня, 13:13
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "сбалансированной позицию" Китая по поводу войны в Украине, который предложил провести конференцию для рассмотрения мирных планов, чтобы закончить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на предложение Китая о мирной конференции по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Китая по мирной конференции.

"Подход КНР по Украине сбалансированный и конструктивный, Москва его приветствует", — сказал Песков.

Также Песков отреагировал на инициативу Франции по перемирию на время проведения Олимпийских игр. По словам Пескова, Москва не получила официальных заявлений из Парижа. Кроме того, спикер Кремля обвинил Украину.

"Киев использует попытки перемирия для перегруппировки, это усложняет реализацию таких инициатив", — сказал Песков, несмотря на то, что Россия сама неоднократно нарушала подобные перемирия раньше.

Напомним, Китай несколько раз заявлял о необходимости международной конференции для обсуждения мирных планов решения войны в Украине. Недавно об этой инициативе заявил и лидер КНР Си Цзиньпин, отметивший, что к международному мероприятию должна быть привлечена также Россия на равных условиях с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ответил, готов ли говорить с Россией для окончания войны в Украине и какие уже практические шаги существуют для мирного решения войны.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который рассказал, существуют ли сегодня мирные переговоры между Украиной и Россией для окончания войны в Украине.



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