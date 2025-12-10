В Кремле отреагировали на предложение Зеленского установить перемирие

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов перемирия с Украиной, в том числе и предложенное президентом Владимиром Зеленским "энергетическое перемирие". По словам представителя Кремля, Москва якобы работает только над окончательным миром, а не временными соглашениями, которые могли бы снизить интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что предложение Киева не отвечает видению Москвы.

"Мы работаем над миром, а не перемирием. Устойчивый и долгосрочный мир в Украине, на основе подписанных документов, является абсолютным приоритетом для Москвы", — заявил Песков.

Таким образом, Кремль фактически отверг вариант временной паузы в атаках на критические объекты Украины.

Напомним, 9 декабря Владимир Зеленский на онлайн-пресс-конференции подчеркнул, что Украина готова рассмотреть "энергетическое перемирие", которое будет предусматривать взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. Президент отметил, что такие условия критически важны для гражданского населения, особенно зимой, когда обстрелы создают риски отключений и опасности для миллионов людей.

"Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию – мы готовы. Это очень важно для людей", – заявил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на изменение стратегии США в отношении России. По словам Пескова, администрация Трампа создала положительный сигнал для Кремля, не называя РФ "прямой угрозой" для США.

Также "Комментарии" писали, что Путин хочет благодаря переговорам выиграть войну против Украины.