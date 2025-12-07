logo_ukra

Головна Новини Світ Росія У Кремлі відреагували на зміну стратегії США щодо Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі відреагували на зміну стратегії США щодо Росії

У Кремлі відреагували на оновлену стратегію національної безпеки США, де Росію більше не названо "прямою загрозою".

7 грудня 2025, 07:20
Автор:
Slava Kot

У Москві заявили, що уважно стежать за оновленою стратегією національної безпеки США, опублікованою 5 грудня, і вже помітили у ній "разючі зміни". Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи документ, у якому Росія вперше за багато років перестала згадуватися як "пряма загроза" для Сполучених Штатів.

У Кремлі відреагували на зміну стратегії США щодо Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков назвав нові формулювання Вашингтона "позитивним сигналом" і додав, що Москва планує докладно вивчити стратегію, щоб оцінити її реальний зміст, а не лише тональність.

"Загалом, ці посилки контрастують з підходами колишніх адміністрацій", — заявив Пєсков.

У Кремлі вважають, що зміни можуть свідчити про готовність США до "більш прагматичного діалогу". Також представник Путіна назвав виключенням РФ зі списку "прямих загроз" для США позитивним кроком.

Оновлена редакція стратегії національної безпеки США, яку створила адміністрація Дональда Трампа, значно відрізняється від політики попередніх президентів, зокрема Джо Байдена. У 33-сторінковому документі Росія більше не фігурує як безпосередня загроза національній безпеці США. 

Також Вашингтон декларує намір взаємодіяти з Росією у сфері стратегічної стабільності, а ключовим інтересом США названо досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні. Крім того, документ наголошує на необхідності забезпечення того, щоб Україна могла функціонувати як "життєздатна держава".

Ці формулювання контрастують із попередніми документами періоду Байдена, у яких Росію називали головною загрозою міжнародній стабільності та демократії. Також у документі наголошують на необхідності відновлення стратегічної стабільності у відносинах США та Росії, щоб знизити ризик прямої військової конфронтації.

У стратегії багато уваги приділено не лише Росії, а й Європейському Союзу. У документі критикують низку урядів країн ЄС за нібито "пригнічення свободи слова" та політичної опозиції, а також стверджують, що європейські чиновники мають "нереалістичні очікування" щодо результатів війни РФ проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп несподівано надіслав погрозливе попередження Путіну щодо війни проти України.

Також "Коментарі" писали про стенограму Der Spiegel, де європейські лідери говорять, що "Зеленський повинен бути дуже обережним найближчими днями", адже "США зрадили Україну".



