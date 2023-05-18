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В Кремле отреагировали на продление зернового соглашения

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о продлении зернового соглашения и список требований России, который сейчас прорабатывается.

сегодня, 15:10
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Автор:

Slava Kot

В Москве подтвердили, что зерновое соглашение продлено еще на два месяца и будет действовать до 18 июля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на продление зернового соглашения

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

17 мая Реджеп Эрдоган сообщил, что Черноморская зерновая инициатива между Украиной и Россией при содействии ООН и Турции была продлена еще на 60 дней. В этот же день это подтвердили в Украине. В Москве подтвердили продление зернового соглашения только на следующий день. Спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что есть "относительный результат" на переговорах.


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Следует отметить, что перед этим представитель России в ООН направил ультимативный список требований, чтобы достичь решения по зерновому соглашению, в частности, в списке требований было подключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление работы российского аммиакопровода, о чем упомянул представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Говоря о возможности подключения Россельхозбанка к SWIFT — прорабатываются варианты, "эквивалентные разблокированию". Что касается проблемы поставки российского аммиака, то работа продолжается", — сообщают слова Пескова российские СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на мирную инициативу решения войны, которую предлагает президент Южной Африки. Африканский лидер отметил, что Зеленский и Путин одобрили старт мирной миссии.

Также "Комментарии" писали о министре аграрной политики Николае Сольском, который рассказал о вызовах, с которыми столкнулись украинские фермеры, дал прогноз на посевную кампанию и указал на последствия выхода России из зернового соглашения.



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Источник: https://t.me/rian_ru/203065
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