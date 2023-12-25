В Кремле отреагировали на протесты в Сербии: что говорят у Путина

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

В столице Сербии Белграде проходят многотысячные протесты. Люди требуют отменить результаты прошедших неделю назад парламентских и местных выборов. У Путина отреагировали на происходящие в стране события. По словам кремлевского представителя Дмитрия Пескова, РФ не собирается вмешиваться во внутренние дела дружеской Сербии. Его заявление цитируют пропагандистские паблики.

"Все что происходит, это исключительное дело Сербии. И у Сербии есть законное легитимное руководство, которое по нашему убеждению способно принять все необходимые меры. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно в дела союзной нам и партнерской Сербии. Мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим ими. А что касается нашего сотрудничества, оно действительно имеет очень широкие перспективы в самых различных областях", — сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что массовые протесты охватили Сербию . В выборы в Сербии были признаны международными наблюдателями нечестными. Источник агентства сообщил, что полиция применила в отношении протестующих перечный баллончик. Это произошло после того, как люди попытались прорваться в столичную ратушу, где расположена местная избирательная комиссия. В здании разбиты окна.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что сербские власти были проинформированы о возможных инцидентах на протестах в столице страны благодаря российским спецслужбам.

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Ана Брнабыч похвалила российские спецслужбы за предоставленную информацию о протестах. Кроме того, премьер-министр Сербии раскритиковала западных партнеров за их отношение к такой информации со стороны России.