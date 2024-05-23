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В Кремле отреагировали на решение Норвегии запретить въезд для россиян

В Кремле пригрозили ответить на запрет въезда для граждан России в Норвегию.

сегодня, 13:16
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Норвегии запретить въезд для россиян на свою территорию. По словам Пескова, Россия будет вынуждена ответить на такой запрет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на решение Норвегии запретить въезд для россиян

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

С 29 мая Норвегия не будет пускать на свою территорию граждан России, которые захотят приехать в туристических или других несущественных целях. В Кремле сразу отреагировали на такой шаг и назвали решение "дискриминационным" по отношению к российским туристам.

"Безусловно, подобные решения – они не могут оставаться без ответа – это первое. Второе, конечно же, решение исключительно дискриминационное", — заявил Песков.

Также Песков сказал, что Норвегия находится на пути ухудшения двусторонних отношений с Россией, которые в последнее время находятся в плохом состоянии.

Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел объяснило новые ограничения для россиян реакцией против незаконной агрессивной войны России против Украины.

Несмотря на запрет Норвегии, некоторые россияне все же смогут попасть в страну. Это касается визитов россиян к близким родственникам, проживающим в Норвегии, а также если россияне учатся или работают в стране или странах шенгенской зоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о списке стран, в которые россиянам въезд запрещен, в том числе сюда попали Польша, Литва, Эстония, Финляндия и другие.

Также "Комментарии" писали о заявлениях спикера Кремля Дмитрия Пескова, обвинившего президента Украины Владимира Зеленского в "истерике" из-за его призывов усилить помощь в войне против России.



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