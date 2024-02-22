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В Кремле отреагировали на слова Байдена, который резко выругался в адрес Путина

Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о Путине.

сегодня, 10:45 comments1384
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена, который назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на слова Байдена, который резко выругался в адрес Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на резкую ругань Байдена в адрес Путина.

"Заявления Байдена о Путине – позорные и стыдны для самих США, но вряд ли они могут поразить российского президента", – заявил Песков.

Песков встал на защиту Путина и заявил, что российский президент не позволял себе таких оскорблений.

Напомним, что во время предвыборного мероприятия в Сан-Франциско Джо Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Президент США добавил, что из-за такого диктатора, как Владимир Путин, мир должен постоянно беспокоиться о возможном ядерном конфликте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приспешник Путина бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным ударом по четырем странам. Российский политик заявил, что в случае распада России Москва нанесет ядерные удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По словам Медведева, российские ядерные ракеты уже давно нацелены на эти города.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Эстонии рассказал, какие страны ненавидит Путин. По словам Маргуса Цахкны, российский президент ненавидит все близкие страны к РФ одинаково сильно, в частности, страны Балтии и Польшу. Министр иностранных дел Эстонии объясняет, что здесь присутствует не только историческое и территориальное видение Путина, но и угроза его авторитарному режиму.



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Источник: https://t.me/rian_ru/232542
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 11:36

"навряд чи вони можуть уразити російського президента". Точно. Гімно не обсереш.


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