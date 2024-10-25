В Кремле отреагировали на слова Эрдогана о том, что Путин «хочет перестать стрелять»

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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Путин продолжает так называемую "специальную военную операцию" в Украине для завершения "всех поставленных целей". По его словам, именно такую позицию диктатор выразил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Дмитрий Песков
Так представитель Кремля прокомментировал высказывания Эрдогана по итогам переговоров в Казани. В частности, глава Турции отметил, что Путин стремится к постоянному прекращению огня на Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин отбросил возможность завершения войны в Украине по "корейскому сценарию". Он заявил, что война может быть завершена только с учетом всех интересов России. Помимо этого, диктатор добавил, что РФ не намерена идти на уступки Киеву. По его словам, мир возможен только при учете всех "реалий на земле". То есть, таким образом, диктатор, фактически продолжает настаивать на том, что в рамках мирных договоренностей Россия должна получить контроль над оккупированными в Украине территориями.
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