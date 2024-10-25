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В Кремле отреагировали на слова Эрдогана о том, что Путин «хочет перестать стрелять»

Песков объяснил хочет ли Путин установить постоянный режим прекращения огня в зоне «СВО»

сегодня, 16:05
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Путин продолжает так называемую "специальную военную операцию" в Украине для завершения "всех поставленных целей". По его словам, именно такую позицию диктатор выразил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Кремле отреагировали на слова Эрдогана о том, что Путин «хочет перестать стрелять»

Дмитрий Песков

Так представитель Кремля прокомментировал высказывания Эрдогана по итогам переговоров в Казани. В частности, глава Турции отметил, что Путин стремится к постоянному прекращению огня на Украине.

"Нет, я, к сожалению, не могу вам сказать, о чем идет речь. Здесь, наверное, нужно уточнять у главы турецкого государства, — ответил Песков на просьбу прояснить слова Эрдогана о поиске путей урегулирования военного конфликта. — Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей. Вот о чем, [если] вкратце, произошел обмен мнениями в ходе состоявшейся беседы в Казани".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин отбросил возможность завершения войны в Украине по "корейскому сценарию". Он заявил, что война может быть завершена только с учетом всех интересов России. Помимо этого, диктатор добавил, что РФ не намерена идти на уступки Киеву. По его словам, мир возможен только при учете всех "реалий на земле". То есть, таким образом, диктатор, фактически продолжает настаивать на том, что в рамках мирных договоренностей Россия должна получить контроль над оккупированными в Украине территориями.




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Источник: https://tass.ru/politika/22228029
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