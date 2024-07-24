В Кремле отреагировали на слова Кулебы о готовности Украины к переговорам с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с китайскими дипломатами заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией. На слова главы МИД Украины отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал заявление украинского министра Дмитрия Кулебы о готовности к переговорному процессу с Россией для окончания войны в Украине. По словам представителя Путина, Россия хочет узнать детали о возможных переговорах, которые обсуждались между Украиной и Китаем.

"Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, да и здесь важные детали, которых мы с вами пока не знаем", — сказал Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать мирные переговоры с Россией и передать свои условия окончания войны через посредников, подобно тому, как это было во время зернового коридора.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны в Украине. По словам президента, такой разговор может произойти на основе плана, который будет полагаться на Устав ООН. В Кремле отреагировали на заявления Владимира Зеленского и заявили, что такая позиция Украины лучше, чем отказ от мирных переговоров. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия ожидает конкретных действий со стороны Киева.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая считает, что словам Украины о мирных переговорах "нет веры".