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В Кремле отреагировали на слова Макрона о том, что РФ готовится атаковать Олимпиаду

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия будет атаковать летнюю Олимпиаду, которая пройдет в Париже

сегодня, 13:48
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Ткачик Олеся
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Дмитрий Песков заявил, что обвинения Эммануэля Макрона носят "голословный характер". По его словам, якобы западные политики себе часто позволяют себе делать "необоснованные" обвинения в адрес Москвы.

В Кремле отреагировали на слова Макрона о том, что РФ готовится атаковать Олимпиаду

Дмитрий Песков

Песков заявил, что у всех таких обвинений нет "внятной аргументации".

 "Это абсолютно голословные обвинения. Мы абсолютно неприемлем подобные обвинения",
— подчеркнул спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он уверен в том, что Россия атакует Олимпиаду, которая пройдет летом в Париже. При этом, он добавил, что имеет касательного этого информацию.

Известно, что в последнее время Макрон изменил свою позицию в отношении России на более жесткую. По информации западных СМИ, он призвал президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца отойти от своих "красных линий" в вопросе противодействия России и поддержки Украины. При этом якобы, ни Шольц, ни Байден не поддержали Макрона, так как опасаются, что их страны будут втянуты в войну с Россией, а им этого не нужно.

Кроме того, Макрон хочет, чтобы страны Запада послали российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал о том, что в ЕС рассматривают разные пути в противодействии РФ, даже военный.

По мнению некоторых российских журналистов, позиция Макрона могла измениться после получения некой информации, которая могла его привести в бешенство. Они не исключают, что она касается именно Олимпиады и того, что РФ может нанести по Парижу удар тактическим ядерным оружием. Якобы после этого, президент Франции изменил свою позицию в отношении РФ и заявил о том, что не исключает отправку французских военных в Украину.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/04/05/22715173.shtml?updated
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