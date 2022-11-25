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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

Дмитрий Песков вспомнил о Конституции Украины, где говорится о том, что Крым может быть возвращен Украине силовыми методами

сегодня, 14:00 comments1884
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Автор:

Кравцев Сергей

Официальный Киев не отказался от планов, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России – это означает обсуждение "отчуждения" территории РФ. Такой вопрос не может даже обсуждаться. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что еще до того, как в Кремле было принято решение о начале в Украине так называемой "спецоперации" Россия с тревогой отнеслась к тому, что в Конституцию Украины было внесено положение о возможности возвращения Крыма военным путем. 

"И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", – заявил главный рупор Кремля.

Стоит отметить, что помимо Крыма Россия аннексировала еще 4 украинские области. В частности, после оккупации Херсона в РФ заявили, что этот город принадлежит России, но после наступления ВСУ россияне оставили город и теперь он возвращен под контроль официальной власти Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко озвучил угрозы Кремля, призвав Зеленского не тянуть с переговорами.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время вечернего обращения 24 ноября, когда исполнилось 9 месяцев с начала широкомасштабной российской агрессии, президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что Россия при нынешних ее руководителях деградировала либо до энергетического террора, либо до артиллерийского, либо до ракетного. Обстрелы Херсона он назвал местью за деоккупацию этого города. Также рассказал о ситуации на фронтах, включая энергетический. Что можно сказать о последних действиях России и противодействии со стороны Украины и цивилизованного мира? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://ria.ru/20221125/ukraina-1834176662.html
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 15:21

Николай, пулю тебе в лоб и пескоаву пулю в лоб вы прихвостни кремля горите в аду вечно!!!!

Николай

сегодня, 14:25

Когда пезидент Украины и его подхалимы утонут в деньгах ? ещё не все деньги мира нахапали ? страдают то простые люди...

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