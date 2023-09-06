В Кремле отреагировали на совместные военные учения Армении и США

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что совместные учения американских и армянских военных вызывает у России "настороженность". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Армения объявила, что будет проводить на своей территории совместные учения с представителями США. Такие действия вызвали реакцию в Кремле, ведь на территории Армении расположена 102-я российская военная база, которая является крупнейшим военным объектом РФ на Кавказе.

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"Об учениях, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", — сказал Песков.

Напомним, что Министерство обороны Армении объявило, что военные учения в стране пройдут с 11 по 20 сентября. Главная задача учений — обмен военными знаниями и улучшение навыков армянских военных. Обучение будет проводиться по программе НАТО "Партнерство ради мира".

Интересно, что в начале сентября премьер-министр Армении Пашинян подчеркнул, что его страна совершила стратегическую ошибку, когда Армения стала зависимой от России в собственной оборонной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Российский чиновник обвинил США в затягивании войны, ведь Америка помогает Украине оружием.

Также "Комментарии" писали, что Министерство иностранных дел РФ ответило на новые условия от ООН, касающиеся возможности возобновить зерновое соглашение. В МИД РФ заявили, что у этих соглашений нет новых условий, поэтому не могут быть критериями для возвращения к зерновой инициативе.