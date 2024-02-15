В Кремле отреагировали на тревожное сообщение из США о ядерном оружии

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ со ссылкой на американскую разведку о возможности России разместить ядерное оружие в космосе, которое может быть направлено на спутниковые системы.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

14 февраля глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил о "серьезной угрозе национальной безопасности США". Американские СМИ выяснили, что предупреждение связано с попытками России разработать противоспутниковое ядерное оружие для использования в космосе.

На такие тревожные сообщения отреагировали в Кремле, отрицая эту информацию и указав, что нужно услышать брифинг советника США по национальной безопасности Джейка Салливана. Несмотря на это, Песков добавил, что это якобы способы Белого дома для выделения помощи Украине.

"Белый дом пытается побуждать конгресс на голосование за законопроект о выделении денег Киеву", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Подобные тезисы повторил замглавы МИД РФ Рябков, назвав сообщения США "голословными обвинениями".

Отметим, Джейк Салливан заявил, что встретится с Майком Тернером и другими конгрессменами, занимающимися вопросами безопасности и обороны. В первой реакции Салливан выразил удивление, что Тернер публично сделал такое заявление.

Напомним, что американские СМИ сообщили, что США больше года озабочены возможной разработкой противоспутникового ядерного оружия Россией. Они указывают, что у США и других стран нет возможности защиты от такого вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Дмитрии Медведеве, который пригрозил странам НАТО Апокалипсисом и заявил, что Россия совершит масштабную ракетную атаку на союзников Украины.

Также "Комментарии" писали о первом ядерном взрыве на территории Украины. Россияне взорвали атомную бомбу более 50 лет тому назад.