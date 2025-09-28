logo

В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского атаковать Москву
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского атаковать Москву

Дмитрий Песков заявил, что лучше не говорить об угрозах Зеленского по поводу удара по Кремлю в случае продолжения войны России против Украины.

28 сентября 2025, 13:45
Автор:
Slava Kot

В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности удара по Кремлю в случае продолжения войны. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "об этом лучше даже не говорить", отметив резкую реакцию Москвы.

В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского атаковать Москву

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным отреагировал на возможность Украины атаковать Кремль. По его словам, такие удары "недопустимы".

"Наш верховный главнокомандующий президент говорил уже по этой теме. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают", — сказал Песков.

Спикер Кремля также заявил, что президент Украины якобы пытается "демонстрировать храбрость" перед европейскими партнерами, тогда как ситуация на фронте якобы "ухудшается для Киева".

"Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормильцев, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка. Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном… С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются позиции Украины". − добавил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские чиновники должны быть готовы к последствиям агрессии, в частности, знать расположение бомбоубежищ. Эти слова президента прозвучали как предупреждение Москве в случае дальнейшего желания Путина продолжать войну против Украины. Зеленский подчеркнул, что Кремль должен отдавать себе отчет в последствиях своих действий, а международное сообщество должно не допустить продолжения российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции РФ после угроз Зеленского ударить по Кремлю.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о реальной позиции Москвы по поводу войны в Украине.



