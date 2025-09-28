У Кремлі відреагували на погрози Зеленського атакувати Москву

У Кремлі прокоментували слова президента України Володимира Зеленського щодо можливості удару по Кремлю у разі продовження війни. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "про це краще навіть не говорити", наголосивши на різкій реакції Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков у розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним відреагував на можливість України атакувати Кремль. За його словами, такі удари "неприпустимі".

"Наш верховний головнокомандувач президент говорив уже на цю тему. Про це краще навіть не казати. І всі це розуміють", — сказав Пєсков.

Речник Кремля також заявив, що президент України нібито намагається "демонструвати хоробрість" перед європейськими партнерами, тоді, коли ситуація на фронті нібито "погіршується для Києва".

"Зеленський намагається демонструвати європейцям, які тепер виступатимуть у ролі годувальниці, а також кураторам європейців, що він такий бравий вояка. Тим часом стан справ на фронтах свідчить про протилежне… З кожним днем стан справ для України невблаганно погіршується. І з кожним днем невблаганно погіршуються переговорні позиції України. І ось це вони повинні усвідомлювати", − додав Пєсков.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські чиновники мають бути готовими до наслідків агресії, зокрема знати розташовання бомбосховищ. Ці слова президента прозвучали як попередження Москві у разі подальшого бажання Путіна продовжувати війну проти України. Зеленський наголосив, що Кремль повинен усвідомлювати наслідки своїх дій, а міжнародна спільнота має не допустити продовження російської агресії.

