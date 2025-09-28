У Кремлі відреагували на погрози Зеленського атакувати Москву

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Кремлі прокоментували слова президента України Володимира Зеленського щодо можливості удару по Кремлю у разі продовження війни. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "про це краще навіть не говорити", наголосивши на різкій реакції Москви.
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел
Дмитро Пєсков у розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним відреагував на можливість України атакувати Кремль. За його словами, такі удари "неприпустимі".
Речник Кремля також заявив, що президент України нібито намагається "демонструвати хоробрість" перед європейськими партнерами, тоді, коли ситуація на фронті нібито "погіршується для Києва".
Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські чиновники мають бути готовими до наслідків агресії, зокрема знати розташовання бомбосховищ. Ці слова президента прозвучали як попередження Москві у разі подальшого бажання Путіна продовжувати війну проти України. Зеленський наголосив, що Кремль повинен усвідомлювати наслідки своїх дій, а міжнародна спільнота має не допустити продовження російської агресії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію РФ після погроз Зеленського ударити по Кремлю.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про реальну позицію Москви щодо війни в Україні.