Зеленський пригрозив ударом по Кремлю: з'явилася перша реакція РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські чиновники мають знати, де розташовані бомбосховища, натякнувши на можливість удару по Кремлю у разі продовження війни. На ці слова одразу відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю виданню Axios Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна розуміти наслідки своєї агресії. Президент допустив, що Київ може застосувати нову далекобійну зброю, на отримання якої розраховує від США.

"Вони мають знати, де знаходяться бомбосховища. Вони потрібні їм", — сказав Зеленський.

Президент також уточнив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом назвав тип озброєння, яке просить передати Києву. Водночас у публічному інтерв’ю Зеленський утримався від розкриття деталей про нову американську зброю, яку хоче отримати Україна, і яка, за словами президента, створить тиск на Путіна, аби він почав домовлятися.

Реакція Росії

Слова Зеленського викликали швидку реакцію Москви. Дмитро Медведєв пригрозив, що Росія може застосувати у відповідь іншу потужну зброю, ймовірно, натякнувши на ядерну зброю.

"Росія може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе. І американцям про це слід пам'ятати", — пригрозив Медведєв.

