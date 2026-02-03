logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа: что говорят в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа: что говорят в Москве

В Москве назвали требования США к Ирану ультиматумами. Сергей Рябков заявил, что Вашингтон отказался от компромиссов.

3 февраля 2026, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле подвергли критике подход США к урегулированию иранской ядерной проблемы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что инициативы Вашингтона фактически носят характер ультиматумов и не предполагают поиска компромисса с Тегераном.

В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа: что говорят в Москве

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в комментарии российским СМИ заявил, что США демонстрируют нежелание вести равноправный диалог с Исламской Республикой, помогающей России в войне против Украины.

"То, что предлагается, на мой взгляд, равнозначно ультиматуму в адрес Тегерана. Я не уверен, что слово компромисс вообще существует в лексиконе сегодняшнего Вашингтона", — сказал Рябков.

По его словам, американская внешняя политика все больше основывается на позиции силы и безальтернативных требованиях, а не на дипломатических договоренностях. Рябков уверяет, что такой подход будет усугублять напряженность вокруг иранской ядерной программы.

По информации Axios, 6 февраля в Стамбуле может состояться встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Переговоры рассматриваются как попытка возобновить прямой диалог между сторонами. Ранее в Тегеране заявляли о готовности снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, но при финансовой компенсации со стороны Вашингтона. В то же время, Виткофф публично озвучивал ключевые требования США и предупреждал о высокой вероятности силового сценария в случае провала дипломатии.

Ситуацию дополнительно обострили заявления Дональда Трампа, который 28 января пригрозил Ирану "гораздо более мощным ударом", чем ранее, и сообщил о движении к побережью страны "огромной армады" американских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александар Вучич заявил о возможности США атаковать Иран в ближайшие 48 часов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости