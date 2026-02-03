В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа: что говорят в Москве

В Кремле подвергли критике подход США к урегулированию иранской ядерной проблемы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что инициативы Вашингтона фактически носят характер ультиматумов и не предполагают поиска компромисса с Тегераном.

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в комментарии российским СМИ заявил, что США демонстрируют нежелание вести равноправный диалог с Исламской Республикой, помогающей России в войне против Украины.

"То, что предлагается, на мой взгляд, равнозначно ультиматуму в адрес Тегерана. Я не уверен, что слово компромисс вообще существует в лексиконе сегодняшнего Вашингтона", — сказал Рябков.

По его словам, американская внешняя политика все больше основывается на позиции силы и безальтернативных требованиях, а не на дипломатических договоренностях. Рябков уверяет, что такой подход будет усугублять напряженность вокруг иранской ядерной программы.

По информации Axios, 6 февраля в Стамбуле может состояться встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Переговоры рассматриваются как попытка возобновить прямой диалог между сторонами. Ранее в Тегеране заявляли о готовности снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, но при финансовой компенсации со стороны Вашингтона. В то же время, Виткофф публично озвучивал ключевые требования США и предупреждал о высокой вероятности силового сценария в случае провала дипломатии.

Ситуацию дополнительно обострили заявления Дональда Трампа, который 28 января пригрозил Ирану "гораздо более мощным ударом", чем ранее, и сообщил о движении к побережью страны "огромной армады" американских сил.

