Напад неминучий: в Європі назвали "точний час", коли США атакує Іран

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сполучені Штати можуть завдати військового удару по Ірану в найближчі 48 годин. За його словами, атака США пов’язана з оприлюдненням нових матеріалів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Александар Вучич в ефірі сербського телеканалу Pink заявив, що в американській політичній історії вже траплялися моменти, коли гучні скандали збігалися з різкою зовнішньополітичною активністю.
Крім того, сербський лідер вказав часові межі за які США атакує Іран.
Заяви сербського лідера пролунали на тлі зростання напруженості навколо Ірану. Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про перекидання значних сил ВМС у регіон та заявив, що до берегів Ірану прямує "велика армада". Водночас він наголошував, що Вашингтон віддає перевагу переговорам і прагне укласти угоду, яка передбачала б повну відмову Тегерана від ядерної зброї.
Нагадаємо, що 30 січня Мін’юст США оприлюднив мільйони сторінок документів у справі Епштейна. У матеріалах фігурують імена впливових політиків та бізнесменів. Трамп у файлах Епштейна згадується понад 3000 разів. Крім того, у документі міститься звинувачення на адресу Трампа у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що секс-імперія Епштейна могла бути пасткою КДБ для світових еліт.
Також "Коментарі" писали, що стало відомо, яка країна непублічно підтримала удар США по Ірану.