Напад неминучий: в Європі назвали "точний час", коли США атакує Іран
НОВИНИ

Напад неминучий: в Європі назвали "точний час", коли США атакує Іран

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що США можуть атакувати Іран у найближчі 48 годин.

1 лютого 2026, 15:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сполучені Штати можуть завдати військового удару по Ірану в найближчі 48 годин. За його словами, атака США пов’язана з оприлюдненням нових матеріалів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Напад неминучий: в Європі назвали "точний час", коли США атакує Іран

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Александар Вучич в ефірі сербського телеканалу Pink заявив, що в американській політичній історії вже траплялися моменти, коли гучні скандали збігалися з різкою зовнішньополітичною активністю. 

"Коли з'являється подібна нісенітниця, як це було з Монікою Левінскі, тоді когось починають бомбити. Чи прискорять вони ухвалення рішень — я майже впевнений", — сказав Вучич.

Крім того, сербський лідер вказав часові межі за які США атакує Іран.

"Я чекаю у найближчі 48 годин удару по Ірану та деяких інших великих подій. Умови сьогодні непрості. Я переконаний, що наша прихильність до збереження миру має вирішальне значення", — заявив Вучич.

Заяви сербського лідера пролунали на тлі зростання напруженості навколо Ірану. Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про перекидання значних сил ВМС у регіон та заявив, що до берегів Ірану прямує "велика армада". Водночас він наголошував, що Вашингтон віддає перевагу переговорам і прагне укласти угоду, яка передбачала б повну відмову Тегерана від ядерної зброї.

Нагадаємо, що 30 січня Мін’юст США оприлюднив мільйони сторінок документів у справі Епштейна. У матеріалах фігурують імена впливових політиків та бізнесменів. Трамп у файлах Епштейна згадується понад 3000 разів. Крім того, у документі міститься звинувачення на адресу Трампа у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що секс-імперія Епштейна могла бути пасткою КДБ для світових еліт.

Також "Коментарі" писали, що стало відомо, яка країна непублічно підтримала удар США по Ірану.



