У Кремлі відреагували на ультиматум Трампа: що говорять у Москві

У Кремлі розкритикували підхід США до врегулювання іранської ядерної проблеми. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що ініціативи Вашингтона фактично мають характер ультиматумів і не передбачають пошуку компромісу з Тегераном.

Сергій Рябков. Фото з відкритих джерел

Сергій Рябков в коментарі російським ЗМІ заявив, що США демонструють небажання вести рівноправний діалог з Ісламською Республікою, яка допомагає Росії у війні проти України.

"Те, що пропонується, на мою думку, рівнозначно ультиматуму на адресу Тегерана. Я не впевнений, що слово компроміс взагалі існує в лексиконі сьогоднішнього Вашингтона", — сказав Рябков.

За його словами, американська зовнішня політика дедалі більше ґрунтується на позиції сили та безальтернативних вимогах, а не на дипломатичних домовленостях. Рябков запевняє, що такий підхід буде поглиблювати напруженість навколо іранської ядерної програми.

За інформацією Axios, 6 лютого у Стамбулі може відбутися зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Переговори розглядаються як спроба відновити прямий діалог між сторонами. Раніше в Тегерані заявляли про готовність знизити рівень збагачення урану з 60% до 20%, але за умови фінансової компенсації з боку Вашингтона. Водночас Віткофф публічно озвучував ключові вимоги США та попереджав про високу ймовірність силового сценарію у разі провалу дипломатії.

Ситуацію додатково загострили заяви Дональда Трампа, який 28 січня пригрозив Ірану "набагато потужнішим ударом", ніж раніше, та повідомив про рух до узбережжя країни "величезної армади" американських сил.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Сербії Александар Вучич заявив про можливість США атакувати Іран у найближчі 48 годин.