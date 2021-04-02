В Кремле отреагировали на усиление войск НАТО вокруг Украины: РФ будет готовить дополнительные меры

В Российской Федерации прокомментировали слова заместителя председателя Офиса Зеленского Романа Машовца о необходимости повышения боеготовности граничащих с Украиной стран НАТО. Кремль будет прибегать к дополнительным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина, ссылаясь на агентство ТАСС.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

По словам российского чиновника, РФ будет принимать дополнительные меры безопасности, если НАТО усилит свои войска вокруг Украины:

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что российская армия продолжает дислоцироваться неподалеку украинских границ, оправдывая это очередными учениями. В Кремле уже заявили, что российские войска перемещаются "в пределах территории своей страны", и происходящее не должно никого волновать. В подобных перегруппировках различной техники для ведения боя политики из РФ не видит ничего крамольного.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что о возможности серьезного вторжения России в Украину думают отечественные специалисты. По мнению политического и военного эксперта Юрия Кочевенко, нельзя исключать, что зажатая сейчас в тиски международного давления и внутренних проблем Россия не попробует провести какую-то "маленькую победоносную войну" для отвлечения внимания в первую очередь собственного населения. Подробнее — в нашем материале.





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